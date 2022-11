Les Rangers se séparent de Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst, 47 ans, dirigeait les Rangers depuis novembre 2021, lorsqu'il avait succédé à Steven Gerrard, parti à Aston Villa quelques mois après avoir ramené le titre de champion d'Écosse à Ibrox Park après dix ans. Ancien joueur du club (1998-2001), Van Bronchorst avait mené les 'Gers' à la victoire en Coupe d'Écosse et à la finale de l'Europa League, perdue aux tirs au but face à l'Eintracht Francfort, terminant deuxième du championnat. Cette saison, il avait permis au club de retrouver la Ligue des Champions après douze ans, après avoir notamment éliminé l'Union Saint-Gilloise au 3e tour préliminaire. Mais la suite a été plus compliquée. Après 15 journées de championnat, les Rangers accusent déjà 9 points de retard sur le Celtic. Et en Ligue des Champions, les Écossais ont terminé avec le pire bilan de l'histoire de la phase de groupes, à savoir 0 point au compteur et une différence de buts de ?20. "Malheureusement, les résultats récents n'ont répondu ni à nos attentes ni à celles de Gio, et nous avons pris cette décision difficile", a commenté Douglas Park, le président des Rangers. (Belga)