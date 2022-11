Météo - Un lundi temporairement sec avant le retour de la pluie

La journée débutera avec de nombreux nuages bas et quelques averses dans l'est et le nord-est du pays. Ailleurs, de plus larges éclaircies seront présentes. Au fil des heures, un temps sec s'imposera, mais de nombreux nuages gagneront la plupart des régions avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima s'échelonneront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine. Le vent sera souvent modéré et s'orientera du sud-ouest au sud-est. Le soir, une zone de pluie gagnera toutes les régions. Sur les plus hauts sommets ardennais, quelques flocons pourront se mêler à la pluie. Durant la nuit, la perturbation s'évacuera vers l'Allemagne et les Pays-Bas, ce qui permettra à de larges éclaircies de gagner notre pays, excepté au sud du sillon Sambre-et-Meuse où de nombreux nuages bas se formeront. (Belga)