Mondial 2022 - Louis van Gaal a senti une équipe des Pays-Bas stressée: "Nous n'avons pas bien joué"

Van Gaal pensait voir son équipe prendre le match à son compte avec l'entrée de Memphis Depay. "Et c'est arrivé. Cody Gakpo a également joué un rôle important en ce sens, notamment avec son but. Mais nous n'avons pas bien joué, et je le sentais venir au vu du dernier entraînement. Cela devrait s'améliorer." Gakpo a ouvert le score de la tête sur un centre de Frenkie de Jong, en devançant une sortie manquée d'Édouard Mendy. L'attaquant du PSV s'est réjoui d'avoir débloqué la situation pour les siens. "Cela fait évidemment du bien. Nous étions à la recherche d'un but et nous l'avons finalement trouvé." Davy Klaassen a ensuite assuré la victoire avec un deuxième but dans le temps additionnel. Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais, a dit avoir assisté à "un match de très haut niveau. Mais le duel était plutôt équilibré. Pour moi, le score ne reflète pas bien le match", a-t-il expliqué. "Je suis fier de mes gars. C'est à nous de bien nous préparer pour le deuxième match, qui sera déjà décisif. Si vous perdez le premier match, le deuxième est une finale. Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal." (Belga)