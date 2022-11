Qualifications - Euro de basket féminin - La FIBA Europe adapte son règlement de qualifications

Réunie à Paris pour son comité exécutif, la FIBA Europe a décidé que les équipes terminant deuxièmes dans les groupes F et I ne pourront pas se qualifier. Ainsi les dix vainqueurs de poule et les quatre meilleurs deuxièmes des huit autres groupes se qualifieront pour la phase finale en Slovénie et en Israël en juin 2023. La raison de la décision de l'instance européenne est le forfait dans les groupes cités de la Russie et la Bélarusse, exclues des compétitions européennes. La Belgique figure dans le groupe A avec la Bosnie-Herzégovine, l'Allemagne et la Macédoine du Nord. (Belga)