Le programme d'Anderlecht pendant la pause Mondial est connu

Deux rencontres sont prévues en Crète: le samedi 3 décembre contre l'OFI Crete, qui évolue en première division grecque, et le mardi 6 décembre contre le club écossais Motherwell FC. Après le stage, les Mauves affronteront le 10 décembre en Espagne la Real Sociedad, troisième de la Liga, et quatre jours plus tard, ils accueilleront à Neerpede Rakow Czestochowa., l'actuel leader du championnat polonais. Anderlecht n'est que 11e de la Jupiler Pro League après une première partie de saison décevante. Le président Wouter Vandenhaute a confirmé la semaine dernière que l'entraîneur intérimaire Robin Veldman, qui a pris la relève de Felice Mazzù le 24 octobre, restera en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe première et fera le lien entre l'équipe A, les Futures et l'académie des jeunes. Entre-temps, Veldman prépare le stage et le dirigera jusqu'à l'arrivée du nouveau coach. (Belga)