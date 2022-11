Stage du COIB à Belek - Lotte Kopecky va devoir changer d'entraîneur après sa séparation avec Kieran De Fauw

(Belga) Lotte Kopecky doit se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur après sa séparation avec Kieran De Fauw qui était à la fois son entraîneur et son compagnon, a confirmé la cycliste mardi lors du stage du COIB à Belek en Turquie.

Avec De Fauw, Kopecky a notamment remporté deux titres de championne du monde et deux de championne d'Europe sur la piste et les Strade Bianche, le Tour des Flandres et une médaille d'argent lors des Mondiaux sur route en 2022. "C'est parfois le genre de décision que vous devez prendre. Un changement d'entraîneur est évidemment nécessaire. Pour le moment, je suis bien entourée par mes proches", a déclaré l'Anversoise, qui a débuté sa préparation pour la saison 2023, mardi lors d'un point presse à Belek. (Belga)