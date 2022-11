Tchalou battu 3-0 à Ankara pour sa première européenne lors de la Coupe Challenge dames

L'équipe de Chapelle-lez-Herlaimont, qui restait sur un récent succès difficile en championnat (victoire 2-3 à Louvain), n'a jamais pu rivaliser avec la formation de la capitale turque. Rapidement, l'expérience d'Ankara a fait la différence face à une formation belge très combative. Ankara s'est imposé sans devoir forcer son talent après une heure et cinq minutes de jeu. Stien Goris avec 12 points a terminé meilleure marqueuse au sein de l'équipe de Ugo Blairon. Mercredi prochain (30 novembre), Tchalou tentera d'inverser la tendance lors de la manche retour, à domicile cette fois (20h30). Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en seizièmes de finale aux Roumaines du CSM Lugoj directement qualifiées comme l'est aussi Asterix Beveren qui débutera contre le club qui émergera du duel entre les Monténégrines de Herceg Novi et les Norvégiennes de Tromsö. (Belga)