"Vigil" remporte l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique

L'International Emmy Award du meilleur acteur est allé à l'Écossais Dougray Scott pour son rôle dans "Irvine Welsh's Crime". Celui de la meilleure actrice a été accordé à la Française Lou de Laâge dans "Le Bal des Folles" Dans la catégorie "Meilleur documentaire", le prix a été remporté par la production française "Enfants de Daech, les Damnés de la guerre". Le documentaire britannique "Queen Of Speed" sur la pilote de rallye française Michèle Mouton a quant à lui décroché le prix du meilleur documentaire sportif, décerné pour la première fois. Autre production britannique, "Help" a été désignée meilleure mini-série. La série documentaire australienne "Love on the Spectrum" a elle remporté l'Emmy du meilleur programme de divertissement non-scénarisé. La "Meilleure telenovela" a été attribuée au programme sud-coréen "YeonMo" et le "Meilleur programme artistique" au documentaire britannique "Freddie Mercury: The Final Act". Les International Emmy Awards sont décernés chaque année par l'International Academy of Television Arts and Sciences pour récompenser des programmes de télévision réalisés en dehors des États-Unis. (Belga)