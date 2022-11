Belgian Cats - Rachid Meziane a désigné ses 12 joueuses pour affronter la Macédoine du Nord jeudi

La joueuse flandrienne, fille de l'ancienne internationale Irina Medvedeva, fêtera ainsi sa première sélection. Emma Meesseman, remise de sa blessure au mollet encourue lors de la Coupe du monde en Australie fin septembre, sera bien au poste pour cette 3e rencontre des Belgian Cats dans le groupe A. Julie Allemand, qui s'était occasionné une entorse à la fin du mois d'octobre à l'entraînement avant la reprise du championnat de France et de la campagne européenne de son club lyonnais, poursuit de son côté sa revalidation. Heleen Nauwelaers, Serena-Lynn Geldof et Morgane Armant ne sont pas reprises. Les Belgian Cats joueront ensuite contre la Bosnie-Herzégovine dimanche (16h15) toujours à Louvain. Lors des deux premiers matchs, les Belges avaient été battues en Bosnie-Herzégovine (87-81) et s'étaient imposées contre l'Allemagne (84-55). Le vainqueur de chacun des 10 groupes et les quatre meilleurs deuxièmes (sans tenir compte des groupes F et I) se qualifient pour l'Euro en Slovénie et en Israël en juin 2023. Les 12 sélectionnées : Elise Ramette (meneuse, 1m74, 23 ans, Cadi La Seu/Esp) Antonia Delaere (arrière, 1m82, 28 ans, Venise/Ita) Laure Résimont (ailière, 1m95, 24 ans, Kangoeroes Malines) Emma Meesseman (intérieure, 1m93, 28 ans, Fenerbahce/Tur) Kyara Linskens (intérieure, 1m93, 25 ans, BLMA Montpellier/Fra) Hind Ben Abdelkader (arrière, 1m70, 27 ans, Villeneuve d'Ascq/Fra) Becky Massey (intérieure, 1m86, 22 ans, Estudiantes Madrid/Esp) Maxuella Lisowa-Mbaka, intérieure, 1m78, 21 ans, Elitzur Ramla/Isr) Billie Massey (intérieure, 1m86, 22 ans, Estudiantes Madrid/Esp) Julie Vanloo (meneuse, 1m68, 29 ans, BLMA Montpellier/Fra) Ine Joris (intérieure, 1m85, 21 ans, Courtrai) Nastja Claessens (intérieure, 1m84, 17 ans, Waregem) (Belga)