(Belga) L'Allemagne va se débarrasser des "échecs d'une politique énergétique et commerciale" qui l'a menée à "une dépendance unilatérale vis-à-vis de la Russie et de la Chine", a promis mercredi le chancelier Olaf Scholz devant la chambre basse du Bundestag.

Berlin va se "débarrasser" de sa dépendance à l'égard de la Russie et de la Chine

L'invasion de l'Ukraine doit être considérée comme une occasion de se réveiller, selon M. Scholz. "L'Allemagne a la force de maîtriser la crise et d'en sortir plus forte", a-t-il martelé. Berlin s'est ainsi rapidement mis en quête d'une alternative au gaz russe, et d'une diversification de ses relations commerciales en Asie. Le chancelier a aussi assuré que l'approvisionnement du pays ne serait pas en danger cet hiver. (Belga)