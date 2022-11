L'ouest de la Turquie frappé par un séisme de magnitude 6,1

La secousse, localisée à une profondeur d'une dizaine de kilomètres, s'est produite à 04H08 (01H08 GMT) à environ 170 km à l'est d'Istanbul, la plus grande ville du pays, a précisé l'USGS. Les autorités turques ont annoncé la magnitude du séisme comme étant de 5,9, avec un épicentre situé à Gölyaka, dans la province de Düzce, dans le nord-ouest du pays. "Nous avons 22 blessés, dont un dans un état critique", a annoncé le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca. L'USGS utilise une "profondeur fixe" de 10 km lorsque les données initiales du séisme sont "trop faibles pour être calculées", précise l'USGS sur son site internet. La Turquie est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde. En janvier 2000, un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig (est), faisant plus de 40 morts. En novembre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7,0 en mer Égée a fait 114 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie. (Belga)