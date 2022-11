Météo - Averses, nuages et éclaircies rythmeront la fin de la semaine

(Belga) Une zone perturbée traversera le pays, ce mercredi après-midi, la nébulosité augmentera rapidement et sera suivie de pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En fin d'après-midi, on retrouvera un temps plus sec avec des éclaircies sur l'ouest puis sur le centre. Les maxima varieront entre 6 degrés en Haute Ardenne et 12 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré à localement assez fort avec des rafales pouvant atteindre 50 à 55 km/h, surtout au littoral et en Ardenne.

En soirée et pendant la nuit, des averses parfois intenses arroseront le territoire notamment sur le flanc ouest. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu à la Côte. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés sous un vent modéré à assez fort. Jeudi, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies et des maxima de l'ordre de 6 à 12 degrés. Quelques nuages planeront toutefois sur le relief ardennais. Le ciel sera variable et ponctué de quelques averses, vendredi. Les maxima oscilleront entre 6 et 12 degrés. Soleil et grisaille alterneront samedi, sous des températures proches des 10 degrés. (Belga)