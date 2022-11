Mondial 2022 - Gavi élu Homme du match Espagne - Costa Rica

Le milieu du FC Barcelone a ponctué sa prestation de la plus belle des manières en inscrivant un but magnifique d'une reprise de volée de l'extérieur de pied droit, pleine de maîtrise et de précision sur un centre d'Alvaro Morata, à l'entrée de la surface (74e) A 18 ans et 110 jours, Gavi a battu deux records espagnols: celui du plus jeune joueur à avoir participé à une Coupe du monde et du plus jeune joueur à avoir marqué en phase finale. En plus, il est devenu le plus jeune buteur dans un Mondial depuis Pelé, 17 ans et 249 jours, en 1958. (Belga)