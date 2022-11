Mondial 2022 - Michy Batshuayi buteur décisif dans une rencontre fébrile : "On doit s'améliorer"

"On savait que cela allait être difficile comme entrée en lice. On doit analyser les points négatifs pour être meilleurs lors des prochains matchs. J'espère qu'on va s'améliorer", a analysé Batshuayi, 29 ans. L'ancien joueur du Standard a ensuite raconté son 27e but en 49 caps avec les Diables. "Je reçois le ballon, je me rends compte que je suis près du goal et je tire sans réfléchir. Je suis content d'avoir marqué", a-t-il raconté avant d'évoquer l'efficacité offensive belge. "On aurait pu marquer davantage car on a eu de beaux contres et ils nous ont laissé de l'espace", a lancé Batshuayi. Le Diable Rouge s'est dit quelque peu étonné par la domination canadienne durant la rencontre. "Nous n'avons pas non plus sous-estimé cette équipe. C'est une compétition très dure pour tout le monde. Le plus important était de gagner. Nous allons garder les pieds sur terre et travailler les points négatifs." Enfin, Batshuayi a levé un coin du voile sur la causerie de Roberto Martinez à l'issue d'une première mi-temps fébrile. "Il a crié, il n'était pas content. Il nous a dit de garder le ballon, de temporiser et de donner notre rythme au match. Nous savons que ce n'est pas la meilleure Belgique pour le moment mais nous allons travailler pour être de mieux en mieux." (Belga)