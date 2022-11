Un projet d'une équipe messieurs au sein de l'élite à Castors Braine

"Mais je ne sais pas quand, dans un an, ou deux, peut-être jamais", a ajouté Jacques Platieau précisant que l'idée était "à l'étude et en cours d'analyse" avec Serge Crevecoeur, l'ancien coach et cheville ouvrière du Brussels, aujourd'hui "consultant" à Braine. Pour Jacques Platieau, il y a "place pour une équipe messieurs" à Braine, mais pas au détriment des dames. "Il n'a jamais été question de supprimer l'équipe dames, ni de sacrifier ses ambitions ou de modifier la structure du club", a tenu à souligner l'homme fort d'une équipe finaliste de l'EuroCoupe FIBA en 2015, sept fois championne de Belgique de basket féminin, mais qui a vu son rôle de locomotive passer dans les mains de Kangoeroes Malines. "Nous voulons nous inspirer du président malinois qui dispose d'une équipe compétitive tant chez les messieurs que chez les dames, et qui dispute la Coupe d'Europe (la FIBA Europe Cup chez les messieurs et l'Euroligue chez les dames, ndlr). Mais les moyens ne sont pas les mêmes. La différence est énorme entre le nord et le sud du pays. Nous ferons le pas quand nous serons prêts. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Si un partenaire vient avec une grosse somme, tout peut aller vite. Je ne cache pas que pour la saison prochaine, cela va être un peu court." Castors Braine songe à surfer sur l'époque historique des Castors cinq fois vice-champion de Belgique, barré par Malines déjà. Reste que les infrastructures et la conjoncture posent problème, a reconnu aussi Jacques Platieau qui évoque aussi - et toujours avec Serge Crevecoeur - un projet de salle, "différent de ceux déjà évoqués dans le passé". (Belga)