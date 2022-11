Coronavirus - Chine: confinement anti-Covid ordonné à Zhengzhou après de violentes protestations

Les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test Covid négatif et l'autorisation des autorités locales, et il leur est conseillé de ne pas quitter leur domicile "sauf si nécessaire", ont annoncé les autorités municipales de Zhengzhou. Ces restrictions, qui dureront cinq jours à partir de vendredi minuit, concernent plus de 6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la ville. L'avis des autorités, publié mercredi en fin de journée, exige également que tous les habitants de huit districts se soumettent à un test PCR quotidien pendant cette période de cinq jours. La Chine est la dernière grande économie à tenter d'enrayer la propagation du coronavirus, une stratégie qui suscite lassitude et ressentiment au sein d'une grande partie de la population alors que la pandémie entrera bientôt dans sa quatrième année. L'ordre a été annoncé par la ville de Zhengzhou après de violentes protestations dans le vaste complexe d'usines d'iPhone de la ville en début de semaine. L'usine, qui appartient au géant taïwanais de la technologie Foxconn, n'est pas concernée par le nouvel ordre. Mais elle est soumise à des restrictions anti-Covid depuis plus d'un mois en raison de la multiplication des cas dans les dortoirs de ses ouvriers. Le mois dernier, des images ont montré des travailleurs paniqués fuyant le site à pied, certains se plaignant du chaos et de la désorganisation régnant sur place. Mercredi, le gouvernement de Zhengzhou a déclaré que l'épidémie dans la ville était "toujours grave et compliquée". Jeudi, Zhengzhou a enregistré 675 nouvelles infections au Covid, dont la grande majorité était asymptomatique. (Belga)