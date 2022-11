Il n'y a pas eu de rappel à l'ordre du commissaire général de la police

Samedi, Het Nieuwsblad rapportait que le commissaire général avait été convoqué par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne. Au coeur de l'entretien: les difficultés de recrutement ou encore l'échec de la lutte contre la mafia à Anvers. Selon les sources du journal, le mandat de M. De Mesmaeker, qui arrive à échéance en juin, ne serait pas prolongé. "Il n'y a pas eu d'entretien d'évaluation", a affirmé Mme Verlinden en réponse à des interpellations d'Yngvild Ingels (N-VA) et Ortwin De Poortere (VB). "Nous n'avons pas rappelé le commissaire général à l'ordre, et certainement pas dans les circonstances actuelles", a ajouté la ministre qui a nié qu'un climat de méfiance se soit installé entre le monde politique et la police. (Belga)