La Ligue des Familles refuse la suppression du tarif famille nombreuse

(Belga) La Ligue des Familles a réagi à l'annonce de la SNCB de la suppression du tarif "familles nombreuses" en 2024. L'organisation rappelle dans un communiqué, "que c'est le gouvernement qui a le dernier mot" et appelle "le ministre Gilkinet à préserver cette réduction pour éviter de mettre les parents de trois enfants et plus encore davantage en difficulté".