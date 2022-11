Londres prend des mesures contre les caméras de surveillance chinoises

Cette décision a été annoncée sur fond de plus grande fermeté affichée par Londres face à la Chine et ses entreprises pour des raisons de sécurité. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné à une société appartenant à ce pays de vendre ses parts dans le principal fabriquant britannique de semi-conducteurs. Selon le groupe de défense des libertés publiques Big Brother Watch, la plupart des organismes publics britanniques utilisent des caméras de vidéosurveillance fabriquées par les sociétés chinoises Hikvision ou Dahua. En juillet, un groupe de 67 députés et lords (membres de la chambre haute) a exhorté Londres d'interdire la vente et l'utilisation d'équipements de surveillance produits par ces deux sociétés, dont certains auraient contribué à des violations des droits de la minorité ouïghoure du Xinjiang. Le gouvernement ne va pas jusqu'à interdire purement et simplement ces entreprises. Mais il décourage l'utilisation au Royaume-Uni de "systèmes de surveillance visuelle" fabriqués par des entreprises tenues par Pékin de partager des renseignements avec les services de sécurité chinois. Aucune caméra de ce type ne doit être connectée aux "réseaux centraux" des ministères et ces derniers doivent envisager de les remplacer plutôt que d'attendre les mises à niveau prévues, selon les autorités britanniques. (Belga)