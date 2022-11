Sierra Leone: bagarre entre députés autour d'une réforme électorale

Dans une vidéo authentifiée par l'AFP, des députés du parti au pouvoir, le Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), en viennent aux mains avec des représentants de l'ex-parti au pouvoir, l'APC (Congrès de tout le peuple). Certains objets volent dans l'hémicycle, notamment ce qui semble être un grand vase ornemental et des chaises. La commission électorale de ce petit Etat ouest-africain a recommandé de changer de système électoral, en faveur d'un passage à la proportionnelle, qui s'appliquerait aux élections locales et législatives de juin 2023, mais pas à la présidentielle organisée le même jour. La décision est défendue par le gouvernement et réprouvée par l'opposition, qui la juge anticonstitutionnelle. Certains députés impliqués dans la bagarre ont été expulsés de l'hémicycle par des agents de sécurité, a indiqué à l'AFP un journaliste local présent dans la salle. Le débat a pu ensuite se poursuivre dans le calme. Malgré un sol regorgeant de diamants, la Sierra Leone est un des pays les moins développés au monde. L'ancienne colonie britannique et ses huit millions d'habitants, frappée par une guerre civile de 1991 à 2002 puis l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, est maintenant éprouvée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. (Belga)