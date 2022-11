Un projet malien lauréat du prix de la Digitalisation pour le développement

Le projet malien a été sacré dans la catégorie iStandOut, qui récompense la meilleure initiative en matière de numérisation et de développement. Le projet était porté par plusieurs startups maliennes, qui proposent des solutions et applications digitales afin d'améliorer l'écoulement des produits agricoles sur les marchés porteurs. Les solutions permettent également d'augmenter le rendement de la production agricole. Le prix iStartup, qui récompense l'innovation la plus prometteuse, a été attribué à un projet en Ouganda et en République démocratique du Congo, qui utilise la technologie au service de la lutte contre la schistosomiase, une maladie aiguë et chronique provoquée par des vers parasites. L'application présentée pourrait ainsi remplacer la fastidieuse validation par les experts des données collectées sur les escargots qui propagent les parasites. Enfin, le prix du public iChoose est allé à un projet proposant un nouveau protocole de collecte de fonds pour réduire le délai de réaction lors des situations d'urgence dans les pays en développement. Le prix D4D est décerné tous les deux ans. Le lauréat dans la catégorie iStandOut reçoit une ligne de crédit de 10.000 euros à utiliser pour développer son projet tandis que celui dans la catégorie iStartUp a l'opportunité de réaliser un stage au sein d'un incubateur d'entreprises belge ou international pour un montant de 25.000 euros. Le gagnant du prix du public reçoit, quant à lui, la somme de 5.000 euros. (Belga)