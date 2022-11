Un site permettant des escroqueries démantelé dans une opération internationale

Plus de 100 personnes ont été arrêtées rien qu'au Royaume-Uni, principalement pour fraude, selon Scotland Yard. Parmi eux, l'organisateur présumé du site iSpoof, Teejai Fletcher, 34 ans, qui a été inculpé et placé en détention provisoire. D'autres suspects identifiés dans le pays ont été signalés aux services d'enquête en Hollande, Australie, France et Irlande. Le nombre de potentielles victimes ciblées s'élève à plus de 200.000, pour un préjudice qui se compte en dizaines de millions de livres sterling rien qu'au Royaume-Uni, selon la police de Londres. Le site iSpoof permettait à des malfaiteurs de se faire notamment passer pour des représentants de grandes banques en affichant des numéros de téléphone dignes de confiance (établissements bancaires, bureaux des impôts ou organismes officiels) pour soutirer au téléphone ou par SMS argent ou codes d'accès à des comptes. En un an, jusqu'à août dernier, 10 millions d'appels ont été effectués dans le monde, environ 40% vers les Etats-Unis, un tiers vers le Royaume-Uni. Cette vaste opération a été menée de manière coordonnée avec Europol, Eurojust et le FBI. Des serveurs informatiques ont été fermés aux Pays-Bas et en Ukraine. Le préjudice moyen signalé est estimé à 10.000 livres sterling (11.600 euros), pour un total déclaré de 48 millions de livres (55 millions d'euros) au Royaume-Uni. Ces arrestations "envoient le message aux cybercriminels qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière l'anonymat international qu'ils perçoivent", a déclaré Catherine de Bolle, directrice générale d'Europol. (Belga)