Coupe Davis - Le Canada se joue de l'Allemagne et complète le dernier carré

Jan-Lennard Struff (ATP 152) donnait l'avantage à l'Allemagne, privée d'Alexander Zverev (ATP 12), en battant Denis Shapovalov (ATP 18) 6-3, 4-6, 7-6 (7/2) en 2 heures et 5 minutes. Felix Auger-Aliassime (ATP 6) remettait les deux équipes à égalité grâce sa victoire 7-6 (7/1), 6-4 sur Oscar Otte (ATP 65) en 1 heure et 42 minutes. Le double devenait donc décisif. La paire canadienne, composée de Vasek Pospisil (non classé en double) et Shapovalov (ATP 75 en double) parvenait à renverser le duo allemand, formé par Kevin Krawietz (ATP 25 en double) et Tim Pütz (ATP 18 en double), pour l'emporter 2-6, 6-3, 6-3 après 1 heure et 46 minutes. Le Canada défiera en demi-finale, samedi, l'Italie, victorieuse 2-1 des Etats-Unis plus tôt dans la journée. La veille, l'autre demi-finale opposera l'Australie à la Croatie. Chaque rencontre, jusqu'à la finale dimanche, se dispute sous la forme de deux simples suivis d'un double. La Russie, tenante de la Coupe Davis, a été exclue de l'épreuve cette année en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou au mois de février. (Belga)