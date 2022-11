Le parcours de Roulers sera adapté en raison des conditions météo annoncées

Jos Van Roy, maître d'œuvre de la Cross Cup, a décidé d'adapter le parcours dans l'optique d'envoyer des équipes complètes à l'Euro. "J'ai consulté les résultats de l'édition boueuse de l'an dernier", explique Van Roy sur le site internet de la Cross Cup. "Il en ressort que les écarts entre le premier et le quatrième coureur étaient beaucoup plus importants que sur un circuit sec. Avec les nouveaux critères de sélection pour l'Euro de cross-country, l'écart entre le premier et le quatrième coureur s'avère déterminant pour envoyer ou non une équipe complète. Je me suis donc senti obligé de modifier le parcours." La modification du circuit permettra d'éviter un long secteur boueux, ce qui devrait procurer aux athlètes un circuit un peu plus rapide. Les passages du quad de la télévision devant les athlètes seront également adaptés. "Tout cela dans le but de réduire les écarts de temps et de pouvoir avoir à l'Euro plusieurs équipes complètes. J'espère donner de cette manière une chance plus équitable aux athlètes", conclut Van Roy. (Belga)