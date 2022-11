Nuages et éclaircies se disputeront le ciel du week-end

En soirée, les nuages s'accorderont un peu de répit avant de revenir en force durant la nuit. Des nuages bas pourraient réduire la visibilité par endroits. Les minima iront de 0 à 7 °C et zéphyr soufflera faiblement au nord et modérément au sud. Le brouillard accueillera les lève-tôt ardennais samedi matin alors que les autres bénéficieront de belles éclaircies. Les nuages élevés reviendront toutefois à la charge au fil des heures et l'après-midi sera privée de soleil tout en conservant un temps sec. Le vent modéré du sud accompagnera des maxima entre 5 et 11 °C. Le temps restera sec et couvert durant la nuit de samedi à dimanche avec le retour de la pluie en fin de nuit, sur l'extrême ouest. Le mercure oscillera entre 2 et 7 °C sous un vent toujours modéré. Les pluies seront la norme dimanche, poussées par un vent modéré, elles envahiront la Belgique depuis l'ouest pour n'atteindre l'est qu'en soirée. Les températures se situeront entre 4 et 10 °C. (Belga)