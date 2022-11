Europol désactive 12.500 sites web dans une opération anti-piratage et contrefaçons

(Belga) Europol, l'agence européenne de police criminelle, a annoncé lundi avoir mis 12.500 sites web hors ligne et saisi plus de 127.000 produits contrefaits dans le cadre d'une action coordonnée à grande échelle contre la contrefaçon et le piratage en ligne menée entre le 1er mai et le 14 novembre dans 27 pays, dont la Belgique.