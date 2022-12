Invasion de l'Ukraine - Une association belge donne une formation aux premiers secours pour la population à Ouman

Une vingtaine de personnes, principalement des femmes, ont assisté à la formation aux premiers secours donnés par l'association "Convoi de la solidarité Belgique," basée à Malmedy (province de Liège), mercredi vers 11h00 au sous-sol d'un magasin de tapis de Ouman. "Après nos multiples voyages, nous avons constaté qu'il y avait un manque criant d'accès aux premiers soins sur le terrain et surtout en dehors des grandes villes. Nous avons décidé d'apporter ces différentes compétences de manière itinérante afin d'aider au mieux les populations locales," a expliqué à l'agence Belga Jonathan Nouichi, président de l'ASBL "Convoi de la solidarité Belgique". La séance a été donnée par Franck Demonceau, un infirmier urgentiste qui travaille à l'hôpital MontLegia à Liège. Elle concernait la réanimation cardiopulmonaire et la pose de garrots. Un mannequin connecté a notamment été utilisé pour confronter les apprenants à la réalité. Ouman n'a pas été choisi par hasard. "Nous nous sommes arrêtés à Ouman pour la deuxième fois. L'idée était de consolider les liens développés lors de la première intervention et d'apporter un aspect supplémentaire à la formation," a détaillé Jonathan Nouichi. Malgré une coupure d'électricité, l'ensemble de la formation a pu être donnée. Une traductrice était également présente pour faciliter le dialogue avec la population ukrainienne. C'est la huitième fois que l'association liégeoise se rend en Ukraine pour apporter de l'aide humanitaire. Le voyage des deux bénévoles se terminera en fin de semaine, avec un retour en Belgique prévu samedi. (Belga)