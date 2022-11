La ministre des Affaires étrangères a rencontré Antony Blinken à Bucarest

"C'est la première fois que nous nous rencontrons en personne, et à titre personnel, je vous adresse à nouveau des félicitations tardives pour avoir accepté ce poste", a indiqué M. Blinken dans un communiqué publié par le département d'État. "La Belgique est bien sûr, pour les États-Unis, un allié et un partenaire proche et de confiance. C'est le centre d'activité d'une grande partie de notre diplomatie entre l'Union européenne, l'Otan et, bien sûr, notre propre partenariat bilatéral solide, qui s'approfondit et se renforce de plus en plus, à la fois sur les questions qui nous unissent directement, les questions de la région euro-atlantique et même dans le monde entier", a ajouté le chef de la diplomatie américaine. "C'est un plaisir et un honneur, comme je l'ai dit, et l'occasion de parler un peu français avec Antony est toujours un plaisir. Nous sommes un petit pays au centre de l'Europe, et il est très important d'avoir des discussions et votre soutien en tant qu'allié du pays, et nous vous en remercions", a pour sa part affirmé Mme Lahbib. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan sont réunis pour le deuxième jour consécutif à Bucarest. Ce mercredi, les ministres finlandais et suédois participeront aux discussions, de même que leurs homologues de Bosnie-Herzégovine, de Géorgie et de Moldavie - trois pays considérés par l'Otan comme "vulnérables" à l'influence russe. Au terme du premier jour de discussions, mardi, les 30 alliés de l'Otan se sont engagés à fournir davantage d'aide à l'Ukraine, afin notamment qu'elle puisse relancer ses infrastructures énergétiques endommagées par l'invasion russe. (Belga)