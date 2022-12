Procès des attentats à Bruxelles - Tous les jurés, effectifs et suppléants, ont été désignés mercredi soir vers 23h15

La cour d'assises de Bruxelles a terminé, mercredi vers 23h15, le tirage au sort de tous les jurés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Sept femmes et cinq hommes seront les jurés effectifs. Par ailleurs, 24 jurés supplémentaires, 15 hommes et 9 femmes, ont été retenus. Le jury est désormais complet. Ces 36 citoyens vont maintenant prêter serment. Le jury ainsi constitué, l'audience va être levée et les débats pourront commencer dès lundi matin. (Belga)