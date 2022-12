WTA d'Andorre - Alison Van Uytvanck rejoint les quarts de finale

Deuxième tête de série, Alison Van Uytvanck, 26 ans, 55e mondiale, a battu au deuxième tour mercredi la jeune Américaine de 18 ans Katrina Scott (WTA 166) en deux manches: 7-5 et 6-2. Le match a duré 1 heure et 26 minutes. Dans un duel 100% belge mardi, Alison Van Uytvanck avait sorti Yanina Wickmayer (WTA 334) au premier tour sur un double 6-4. En quarts de finale, la joueuse de Grimbergen sera opposée à la gagnante du match entre l'Espagnole Cristina Bucsa (N.8/WTA 108), 24 ans, et l'Ukrainienne Kateryna Baindl (WTA 100), 28 ans. La Chinoise Shuai Zhang, 33 ans, 24e mondiale, est tête de série numéro 1 du rendez-vous à Andorre. (Belga)