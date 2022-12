BENE-League - Visé s'impose à Pelt

Au classement, Pelt reste 4e avec 18 points. Visé gagne une place et devient 6e avec 16 unités. Bocholt est en tête avec 24 poinst devant Lions (21) et Aalsmeer (20). Les autres rencontres de cette 14e journée se déroulera samedi. Elles opposeront Tachos à Volendam, Bevo aux Lions, Hurry Up à Bocholt, Eupen ) Aalsmeer et Atomix à Hubo. (Belga)