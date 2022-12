Flandre: un instituteur, suspecté de comportements transgressifs, arrêté

L'enseignant a été suspendu plus tôt dans la semaine. Les circonstances précises des faits doivent encore être déterminées. Un courriel a été envoyé aux parents afin de les informer. "Une enquête est en cours. L'homme a été entendu ces derniers jours et a été présenté jeudi après-midi à un juge d'instruction, puis placé sous mandat d'arrêt pour comportements transgressifs présumés", a indiqué le parquet de Flandre orientale. L'homme doit comparaître dans les cinq jours devant la chambre du conseil, qui devra décider de le maintenir ou non en détention. (Belga)