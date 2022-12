L'État de droit symboliquement enterré jeudi devant le cabinet du ministre de la Justice

Sous un froid glacial, quelques dizaines de personnes vêtues de noir se sont rassemblées autour d'un cercueil orné de couronnes de fleurs et d'une pierre tombale sur laquelle était gravé : "R.I.P. État de droit, 1830-2022". Le tout, sous l'air de la célèbre marche funèbre de Chopin. L'État de droit belge est mort, estiment Progress Lawyers Network et diverses associations et ONG venant en aide aux réfugiés. Les manifestants dénonçaient également l'inaction du gouvernement fédéral dans ce dossier. "Les demandeurs d'asile ont droit à un hébergement en attendant le traitement de leur dossier, et ce, dès l'introduction de leur demande", rappelle Marie Doutrepont, avocate au cabinet Progress Lawyers Network. Ceux-ci peuvent s'adresser au Tribunal du travail si ce droit n'est pas respecté par l'État belge. "Les hommes seuls et les personnes ayant déjà demandé l'asile dans un autre pays européen sont souvent laissés pour compte", constate Mme Doutrepont. Et ce, en raison du manque de place. "De plus, Fedasil, donne la priorité aux familles et aux mineurs non accompagnés", poursuit-elle. Fedasil a déjà été condamné 7 000 fois par le tribunal francophone du travail de Bruxelles. A cela s'ajoutent 150 condamnations par la Cour européenne des Droits de l'homme, précise l'avocate qui déplore que "l'État belge persiste dans son refus de respecter le droit belge et la directive européenne concernant l'accueil des demandeurs d'asile". (Belga)