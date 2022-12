L'organisation derrière les festivals Gent Jazz et Jazz Middelheim déclarée en faillite

(Belga) Le tribunal de l'entreprise a déclaré mardi la faillite de Jazz en Muziek, l'organisation sans but lucratif qui organise chaque année les prestigieux festivals Gent Jazz et Jazz Middelheim.

"Les collaborateurs ont été informés de la faillite la semaine dernière", a confirmé le marketing manager Frederik Declercq. "Le rideau est malheureusement tombé pour ces deux festivals", a-t-il regretté. L'organisation était confrontée à une montagne de dettes depuis plusieurs années, et la crise sanitaire liée au coronavirus a mis ses finances un peu plus à mal. Bien que le Gent Jazz ait attiré quelque 42.000 spectateurs durant sa dernière édition au mois de juillet, cela n'a pas aidé à renverser la vapeur. Un curateur a été désigné afin d'évaluer la situation et voir si des créanciers peuvent être remboursés. (Belga)