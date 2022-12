Qualifying School LPGA - Manon De Roey débute brillamment la première étape à Mobile

La Qualifying School de la LPGA se dispute sur deux semaines et huit tours de compétition en Alabama. Le top 70 après les quatre premiers tours sera qualifié pour la seconde semaine qui élira domicile à Dothan. Les scores s'accumulent sur l'ensemble des deux semaines. Le Top 20 obtiendra sa carte LPGA pour 2023. Les joueuses classées entre les places 21 et 45 recevront une carte LPGA partielle. Celles qui termineront entre les 46e et les 70e places auront droit à la carte de l'Epson Tour, le 2e niveau du golf professionnel féminin nord-américain. L'Anversoise a débuté magnifiquement en rentrant un birdie sur les deux premiers trous. Un double-bogey sur le N.3 était effacé par un nouveau birdie au 4 et encore un autre au 7. Son 5e birdie au 9 lui permettait de virer à -3 à mi-parcours. Trois nouveaux birdies (aux 11, 12 et 14) ont propulsé à la 2e place virtuelle du classement à quatre trous de la fin. Et lorsque De Roey, 4e du Tour européen, a rentré son 9e birdie du jour, au 16, elle a rejoint l'Américaine Britney Yada tout en haut du tableau des scores. (Belga)