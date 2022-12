Jupiler Pro League - La Gantoise prolonge le contrat de Tarik Tissoudali jusqu'en 2026

Tissoudali, 29 ans, se remet actuellement d'une déchirure du ligament croisé antérieur survenue le 30 juillet face à Saint-Trond. Indisponible pour au moins six mois, il a dû renoncer au Mondial au Qatar. Arrivé du Beerschot en février 2021, il a disputé 72 rencontres et inscrit 34 buts avec La Gantoise. La saison dernière il avait trouvé le chemin des filets à 27 reprises et donné 9 assists en 52 rencontres avec son club. (Belga)