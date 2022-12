Les vendeurs et l'OL Groupe "décideront dimanche soir" du rachat de l'OL par Textor

La holding Eagle Football, qui appartient à John Textor et l'homme d'affaires canadien Jamie Salter, détient déjà 90% du club de Botafogo (première division brésilienne) et 80% de RWD Molenbeck (deuxième division belge). John Textor détient en son nom propre 40% des parts de Crystal Palace, en attente de transfert à la holding. Après deux reports depuis fin septembre, John Textor a indiqué aux vendeurs avoir "obtenu la totalité des financements nécessaires à l'opération et signé les accords fermes correspondants avec des investisseurs en dettes et en fonds propres", précise un communiqué du groupe. Cependant, reste une dernière condition à satisfaire pour boucler cette opération valorisée à 800 millions d'euros: les accords entre Eagle Football et ses sources de financements prévoient notamment "comme condition préalable l'apport en nature à la holding" des parts que détient John Textor dans le club britannique de Crystal Palace et "l'accord de Crystal et ses actionnaires n'a pas encore été obtenu", explique John Textor, cité dans le communiqué. Textor, via la holding Eagle Football, doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille du président Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). S'ajoute la totalité des parts détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%). La cotation des actions de l'OL groupe et des Osranes est suspendue depuis le 17 novembre, dans l'attente de la finalisation de la vente. (Belga)