Mondial 2022 - Manuel Neuer n'a pas l'intention de prendre sa retraite internationale

"Nous sommes bien sûr tous frustrés, et c'est difficile à encaisser pour nous, et nous aurons certainement besoin de comprendre ce qui s'est passé ici. C'est clair", a déclaré Neuer, champion du monde en 2014, après son 117e match international et le 19e en Coupe du monde, un record pour un gardien de but. (Belga)