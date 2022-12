Une formation spécifique pour travailler dans un parc d'attractions

Il s'agit d'une formation mobile de quatorze jours où les candidats approchent toutes les facettes liées à un parc d'attractions. Cela va de la tenue d'une attraction à la gestion d'un magasin, en passant par l'animation, les techniques de ventes et le contrôle des tickets. L'office flamand de l'emploi (VDAB) espère, avec cette formation mobile, répondre à la pénurie de profils dans le secteur. "Nos formations mobiles constituent un excellent outil pour trouver les collaborateurs adéquats et pour les former à des tâches spécifiques et techniques pour lesquelles aucune formation n'existe. La formation mobile de collaborateurs pour parc d'attractions, que l'on a développée sur mesure avec Plopsa La Panne, en est un parfait exemple", commente Johan Van Hecke, responsable des Formations mobiles au VDAB. (Belga)