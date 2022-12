Championnat de Belgique des rallyes : Abandon pour Gino Bux qui souffre de côtes froissées

Victime d'une sortie de route la veille lors du shakedown, Gino Bux souffre de côtes froissées, ont communiqué les organisateurs et "s'il a pris le départ de l'épreuve, c'était pour jeter le gant après l'ES2 Spa, la douleur étant trop intense." C'est le champion de Belgique, le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3) qui a aligné les temps scratches lors de la première boucle dans les spéciales de Stavelot-Coo, Spa, Chevron et Moulin du Ruy. Il possède déjà 9.6 secondes d'avance sur Grégoire Munster (Hyundai). Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) est 3e à 48.1 devant le Néerlandais Jos Verstappen, 4e à 58.8. Thierry Neuville, venu en attraction sur une BMW M3 E30 en catégorie NCM avec son copilote Martijn Wydaeghe, est 6e à 1:39.4. Une deuxième boucle est prévue dans l'après-midi avec quatre spéciales, avant un troisième passage dans Stavelot-Coo et Spa, et un retour au cœur de Spa aux alentours de 19h30, pour la fin de la première journée. (Belga)