Coupe de Belgique de volley féminin - Asterix Avo et Gand gagnent la première manche des demi-finales et prennent une option

La première demi-finale a vu Asterix Avo prendre le meilleur sur Haasrode Louvain. Malgré un premier set perdu, Asterix a déroulé lors des trois manches suivantes, pour s'imposer 3-1(22-25, 25-12, 25-10, 25-14). Les Beverenoises tenteront de confirmer leur succès mercredi lors du match retour du côté de Louvain. L'autre demi-finale a offert du spectacle et, surtout, du suspense. Remportant les deux premiers sets 16-25 et 22-25, Gand pensait s'en sortir facilement du côté d'Ostende. Mais les Ostendaises relevaient la tête lors de la troisième manche: 25-21. Le quatrième set allait dans tous les sens et permettait à Ostende d'égaliser à deux sets partout: 30-28. La cinquième manche était du même acabit, les deux équipes se rendant coup pour coup. Les Gantoises émergeaient au final 16-18. Une victoire 2-3 qui offre une manche retour, début janvier, alléchante et très ouverte. (Belga)