Coupe de Belgique de volley - Menin et Roulers prennent option pour la finale

Un mois après les quarts de finale qui n'avaient offert aucune surprise, les demi-finales allers de la Coupe de Belgique se disputaient ce samedi soir. Menin n'a ainsi laissé aucune chance à Waremme. En déplacement en terres liégeoises, la formation néerlandophone a tout simplement survolé la rencontre 0-3: 19-25, 8-25, 14-25. Une victoire lourde dans les chiffres qui ouvre quasiment les portes de la finale à Menin. Dans l'autre demi-finale, le Clasico entre Roulers et Maaseik a tourné en faveur des Roulariens. Dans une rencontre un peu plus serrée que l'autre demie 3-0 (25-16, 25-22 et 25-21), les Roulariens sont proches d'une nouvelle finale. Les matches retours se disputeront le week-end du 17 et 18 décembre. (Belga)