Coupe du monde de ski alpin - Sofia Goggia signe un nouveau doublé dans les descentes de Lake Louise

Triple lauréate de la Coupe du monde de descente (2018, 2021, 2022), Goggia décroche à 30 ans un 19e succès en Coupe du monde et un 13e en descente. La championne olympique de descente de Pyeongchang en 2018 avait réalisé un doublé identique dans les deux descentes de Lake Louise l'an dernier. Goggia possède 200 points après les deux premières descentes de la saison et devance au classement de la Coupe du monde de la spécialité Suter (140) et Ortlieb (120). Au classement général du gros globe, l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui n'a pas pris part aux descentes au Canada, conserve la première place avec 265 points après 6 épreuves. La Suissesse Wendy Holdener est 2e (240) et la Slovaque Petra Vlhova 3e (220). Toutes deux étaient aussi absentes. Goggia passe de la 10e à la 4e place (200). Dimanche, un Super-G complètera le programme de Lake Louise. (Belga)