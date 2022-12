L'arbitre quitte le terrain lors du match amical entre Ostende et le PEC Zwolle

L'incident est survenu à la suite d'une décision arbitrale contestée par le T1 ostendais qui lui a valu une carte rouge de la part de l'homme en noir. Devant le refus de Dominik Thalhammer de quitter le terrain, c'est l'arbitre lui-même, accompagné de ses assistants, qui est retourné dans les vestiaires, a expliqué le PEC Zwolle sur Twitter. Sur le même réseau social, Ostende a évoqué une "consternation générale dans ce match amical contre PEC Zwolle", avant de continuer son explication. "Après une phase de penalty discutable en faveur du KVO, notre entraîneur a reçu une carte rouge. L'arbitre a alors quitté le terrain et le match a été arrêté." La situation s'est apaisée et, quelques minutes plus tard, l'arbitre et ses assistants sont revenus sur le terrain. Le jeu a pu reprendre, sans l'entraîneur côtier. Ostende s'est finalement imposé 1-0 grâce à un but de Nick Bätzner à la 37e minute. (Belga)