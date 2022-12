Près de 14.000 jouets récoltés pour des enfants défavorisés lors du Nostalgie Magic Tour

Tout au long de la semaine dernière, les équipes de Nostalgie ont parcouru la Wallonie et Bruxelles et fait halte à Arlon, Mons, Nivelles, Jambe, Anderlecht et Liège en vue de récolter des jouets. Au total, 13.800 jouets en tout genre ont été collectés grâce à la générosité spontanée des auditeurs et passants. Outre des jouets, il était également possible d'amener des piles usagées aux lieux de rendez-vous. L'action a permis de rassembler 4.250 kilos de piles et batteries usagées qui seront récupérées par le partenaire Bebat, lequel les convertira en argent pour l'ASBL Arc-en-ciel. (Belga)