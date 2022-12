À François De Smet de prendre l'initiative vers tous les militants, lance Michaël Vossaert

"Je suis venu avec le souhait de mieux identifier ma formation sur l'échiquier politique francophone du pays, avec l'attente de mieux identifier les dossiers socio-économiques, et de pragmatisme environnemental. Il appartient au président élu de prendre l'initiative et de tenir compte de la complémentarité entre le travail des mandataires et le dynamisme des militants grâce auxquels le parti vit", a-t-il commenté, interrogé à l'issue des votes. Michaël Vossaert entend lui-même poursuivre le dialogue avec les militants qui ont "envie d'une alternative" tout en continuant à assurer la visibilité de DéFI en Fédération Wallonie Bruxelles, a-t-il conclu. (Belga)