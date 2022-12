Coupe du monde de saut d'obstacles - Meyer-Zimmermann gagne la 7e manche qualificative à La Corogne, Olivier Philippaerts 11e

La 3e place est revenue à l'Autrichien Max Kühner (Up Too Jacco Blue) qui a manqué le barrage pour un léger dépassement de temps (1 point). Les trois Belges présents n'ont pas brillé. Olivier Philippaerts (H&M Legend of Love) a signé le meilleur résultat avec une 11e place et 4 points de pénalité. Pieter Devos ((Nascar van't Siamshof) a concédé 16 points de pénalité et pris la 33e et dernière place des concurrents qui ont terminé le premier parcours. Grégory Wathelet (Clarity) a préféré abandonner. Kevin Staut (Chepetta) a terminé sixième avec Chepetta et a conforté sa place en tête du classement. Avec 53 points, le Français devance de sept points le Suédois Henrik von Eckermann (Iliana), cinquième à La Corogne, qui en compte 46. Harry Charles est troisième (45). Epaillard, absent en Espagne, recule au 4e rang (40). Jos Verlooy est le meilleur Belge avec 18 points à la 23e place. Olivier Philippaerts a marqué ses six premiers points en Coupe du monde et est 52e. La 8e épreuve de cette Coupe du monde se disputera le 19 décembre à Londres. Elle précédera celle de Malines le 30 décembre. Seuls les sept meilleurs résultats de chaque cavalier sont pris en compte dans le classement. La finale de la Coupe du monde réunira 40 cavaliers/cavalières du 4 au 8 avril à Omaha, dans le Nebraska (États-Unis). (Belga)