Coupe du monde de ski alpin - Après ses podiums en descente, Corine Suter s'impose dans le Super-G de Lake Louise

Suter, deuxième et troisième des deux descentes de Lake Louise vendredi et samedi, enlève à 28 ans sa 5e victoire en Coupe du monde et sa seconde en Super-G. Les trois premières du classement de la Coupe du monde avant la course, soit l'Américaine Mikaela Shiffrin (265 points), la Suissesse Wendy Holdener (240) et la Slovaque Petra Vlhova (220) ont fait l'impasse sur les trois épreuves de vitesse disputées dans l'Alberta. Tout profit pour Sofia Goggia. L'Italienne, après ses deux succès en descente, a encore pris la 5e place dimanche à 36/100e. Ses 45 points supplémentaires lui permettent d'en totaliser 245 de quoi remonter du 4e au 2e rang, à 20 points de Shiffrin et 5 points devant Holdener. La huitième épreuve de la Coupe du monde se disputera le samedi 10 décembre à l'occasion du slalom géant de Sestrières qui précédera un slalom le dimanche 11 décembre. (Belga)