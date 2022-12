Des motards rendent hommage aux deux jeunes mortellement fauchés au Rallye du Condroz

Le dimanche 6 novembre, une voiture participant au rallye a effectué une sortie de route dans le village de Moha, dans l'entité liégeoise de Wanze. Le véhicule a heurté un parapet avant de terminer sa course sur le flanc, heurtant au passage un groupe de spectateurs. Deux d'entre eux, la Hannutoise Margaux Remacle, âgée de 16 ans, et le Hutois Romain Landeloos, âgé de 18 ans, venus assister en couple à l'événement sportif, sont décédés des suites de leurs blessures. Pour leur rendre hommage, un cortège entamera en milieu de matinée un circuit de 125 kilomètres, marquant l'arrêt dans le village de Lens-Saint-Remy, dans l'entité liégeoise de Hannut, où habitait Margaux. Le groupe de motards sera emmené par Cédric et Fabrice, les pères des deux adolescents. (Belga)