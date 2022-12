Fem van Empel, victorieuse à Anvers, a tenu parole et avait prévu son retour en décembre

A Anvers, Van Empel a renoué avec ses habitudes malgré un départ laborieux. "J'ai fait beaucoup d'erreurs au début parce que j'avais les mains froides", a justifié la Néerlandaise de 20 ans, leader de la Coupe du monde. "Le levier de vitesses ne fonctionnait pas bien et le freinage était moins bien aussi. Bref, tout était un peu plus difficile. Heureusement, la deuxième partie s'est mieux passée et j'ai pu gérer la course à ma guise. Je me suis entraînée très dur ces dernières semaines et mon niveau de fraîcheur était moins bon. J'avais prévu d'être de nouveau bien à partir de décembre. Ce n'était pas vraiment mauvais en novembre avec ces deuxièmes places, mais gagner est évidemment plus amusant", a ajouté Van Empel, fidèle à son rendez-vous de décembre. (Belga)